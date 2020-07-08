شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 3 آلاف مقعد دراسي استعدادا للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

بدأت عملية تأهيل المقاعد والطاولات الدراسية من قبل مجموعة من طاقم العمل بإدارة الخدمات العامة وإدارة المستودعات بتعليم محافظة الأحساء، عبر تنفيذ عمليات فرز وتجميع للمقاعد والطاولات التالفة؛ بمستودع الرجيع ونقلها إلى ورشة العمل بإدارة التشغيل والصيانة.

وينفذ الطاقم الفني المختص أعمال النجارة وفك الأسطح والجلسات التالفة للمقاعد والطاولات وإعادة تأهيل الهياكل المعدنية لها من خلال معالجة الدهان لها، ثم تليها مرحلة تركيب أسطح الطاولات الجديدة وجلسات المقاعد الجديدة؛ ثم تجميعها ونقلها إلى إدارة المستودعات لحفظها وتخزينها ثم صرفها للمدارس ذات الاحتياج مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن تثمر المبادرة عن صيانة وتأهيل ما يزيد على 3 آلاف مقعد وطاولة ضمن مرحلة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم.

وتستهدف المبادرة تحسين جودة كفاءة الإنفاق وذلك من خلال خفض تكاليف تأمين الطاولات والمقاعد الدراسية؛ التي تصل تكلفة الطاولة والكرسي في حالتهما الجديدة إلى ٢٢٠ ريالًا بينما تقف التكلفة المالية بالمبادرة إلى 70 ريالًا فقط أي أن نسبة التوفير في الإنفاق تصل إلى 65% كما تهدف المبادرة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمتمثلة في تقليل الفاقد والهدر في أثاث الرجيع التالف وإعادة الاستفادة منه كرجيع صالح للاستخدام من خلال سحب الهياكل المعدنية للمقاعد والطاولات التالفة، إضافة إلى استغلال طاقات الموارد البشرية المتاحة لدى الإدارة سواء لدى الفنيين العاملين بالمستودعات أو الخدمات العامة أو ورشة الصيانة.

وتسهم المبادرة بشكل كبير في سد احتياج مدارس المحافظة من المقاعد والطاولات الدراسية؛ لتشغيل المباني المدرسية الجديدة أو لتغطية النمو الحاصل في إعداد الطلاب والطالبات بمدارس محافظة الأحساء.

يذكر أن مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى، وقف على واقع المبادرة، وذلك ضمن خطة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ يرافقه المساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد الجعفري.