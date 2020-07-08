شكرا لقرائتكم خبر عن 3369 منشطا توعويا وإرشاديا في «خذوا حذركم» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة مناشطه التوعوية ضمن حملة «خذوا حذركم» بهدف تعزيز السلوكيات نحو التقيد بالبروتوكولات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا

وأوضح مدير عام الفرع د. سلطان المطوع أن الفرع نفذ حتى الآن 3369 منشطا منها 2477 جولة توعوية و892 لوحة إرشادية والعديد من الرسائل الإلكترونية.

وتهدف الحملة إلى توعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».