شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف مستفيد من خدمات «رفحاء المركزي» والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن قطاع رفحاء الصحي يضم المستشفى المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز السكر والغدد الصماء التخصصي، ومركز الكلى، إضافة لـ11 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ونقطتين صحيتين في قرية زبالا وابن سوقي، ومركز صحي مناوب، ويقدم القطاع خدماته الطبية المتكاملة في الكثير من التخصصات الطبية للأهالي.
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