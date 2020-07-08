شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف مستفيد من خدمات «رفحاء المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 95.227 مراجعاً من خدمات مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 73.431 مراجعاً، والعيادات الخارجية 21.796 مراجعاً. وأوضح مدير قطاع محافظة رفحاء الصحي والمشرف العام على المستشفى المركزي محمد النجدي أن عدد العمليات التي أُجريت خلال هذه المدة بلغت 366 عملية جراحية عامة، وعُمل 48.662 فحصاً مخبرياً، بينما أجرى قسم الأشعة 18.661 صورة أشعة، وبلغ إجمالي المرضى المنومين 2.209، وإجمالي عمليات الولادة 472، منها 316 قيصرية، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 4.752 جلسة، وتمت زيارة 93 مريضاً في الطب المنزلي.

يذكر أن قطاع رفحاء الصحي يضم المستشفى المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز السكر والغدد الصماء التخصصي، ومركز الكلى، إضافة لـ11 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ونقطتين صحيتين في قرية زبالا وابن سوقي، ومركز صحي مناوب، ويقدم القطاع خدماته الطبية المتكاملة في الكثير من التخصصات الطبية للأهالي.