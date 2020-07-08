شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لـ 910 مرضى بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن المبادرة هدفت إلى تمكين المرضى من إعادة صرف الدواء بكل أمان خلال جائحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، وأيضا حماية المراجعين من خطر الإصابة بالفيروس من خلال تواجدهم بالمنشآت الصحية.
ودعت المديرية جميع الأهالي والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد إلى ضرورة مراجعة عيادات تطمن في كل من المراكز الصحية «النصر، الخالدية، الدعيثة» وأيضا لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع تأكد من خلال تطبيق صحتي.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيل الأدوية لـ 910 مرضى بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.