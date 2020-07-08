شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لـ 910 مرضى بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من خلال مبادرة توصيل الأدوية للمرضى وقت الجائحة إلى خدمة أكثر من 910 مرضى.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن المبادرة هدفت إلى تمكين المرضى من إعادة صرف الدواء بكل أمان خلال جائحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، وأيضا حماية المراجعين من خطر الإصابة بالفيروس من خلال تواجدهم بالمنشآت الصحية.

ودعت المديرية جميع الأهالي والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد إلى ضرورة مراجعة عيادات تطمن في كل من المراكز الصحية «النصر، الخالدية، الدعيثة» وأيضا لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع تأكد من خلال تطبيق صحتي.