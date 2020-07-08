شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منصات التواصل في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال اليوم، برنامجا بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي»، يستهدف طلاب وطالبات الإعلام والمهتمين بالإعلام والعلاقات العامة وجميع شرائح المجتمع. وأوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال د. علي بن شويل القرني أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالمحتوى المميز والصناعة والتأثير، والتعريف بأسس الكتابة الإبداعية، والتعريف بالتخطيط للمضمون الإعلامي وكيفية تحليل منصات التواصل الإعلامي وصناعة الهوية الإعلامية.

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