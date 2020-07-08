شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منصات التواصل في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال د. علي بن شويل القرني أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالمحتوى المميز والصناعة والتأثير، والتعريف بأسس الكتابة الإبداعية، والتعريف بالتخطيط للمضمون الإعلامي وكيفية تحليل منصات التواصل الإعلامي وصناعة الهوية الإعلامية.
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