شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 1.5 مليون لتر مياه في الحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي، للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، ضخ 357 ألف لتر مياه صحية للخزانات، و413 ألف لتر مياه للاستخدام، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، ضخ 479 ألفا و800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5600 فرد.