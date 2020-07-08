شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يبحث تجهيز وصيانة المدارس قبل العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الخالدي، خلال لقائه مدير مكتب تعليم المحافظة عبدالله القرني، بمناسبة تعيينه مؤخرًا، بمكتبه بمقر المحافظة، الاحتياجات التعليمية للمحافظة وتوفير وتجهيز المدارس، بما يلزم من كتب ومقررات وأثاث وصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفق خطة وزارة التعليم.
من جهته، ثمن مدير مكتب التعليم في المحافظة، الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة، وفق توجيهات وتطلعات القيادة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
من جهة اخرى أكد محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، على أهمية متابعة سير المشروعات المنفذة في المحافظة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها، مشددا على تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.
وأشار الخالدي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، بمقر المحافظة، إلى أن واجب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها، ومساندة جهود الكوادر الصحية في المنطقة عبر اتباع هذه التعليمات.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال المدرجة على جدول المجلس، وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، ثم رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما بذلته القطاعات المعنية في المنطقة وفق توجيهاتهما الكريمة خلال الفترة الماضية.
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