شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث تجهيز وصيانة المدارس قبل العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

نوه محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمسيرة التعليم في المنطقة.

وبحث الخالدي، خلال لقائه مدير مكتب تعليم المحافظة عبدالله القرني، بمناسبة تعيينه مؤخرًا، بمكتبه بمقر المحافظة، الاحتياجات التعليمية للمحافظة وتوفير وتجهيز المدارس، بما يلزم من كتب ومقررات وأثاث وصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفق خطة وزارة التعليم.

من جهته، ثمن مدير مكتب التعليم في المحافظة، الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة، وفق توجيهات وتطلعات القيادة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.