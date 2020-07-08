شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويبحث تجهيز وصيانة المدارس قبل العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الخالدي، خلال لقائه مدير مكتب تعليم المحافظة عبدالله القرني، بمناسبة تعيينه مؤخرًا، بمكتبه بمقر المحافظة، الاحتياجات التعليمية للمحافظة وتوفير وتجهيز المدارس، بما يلزم من كتب ومقررات وأثاث وصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفق خطة وزارة التعليم.
من جهته، ثمن مدير مكتب التعليم في المحافظة، الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة، وفق توجيهات وتطلعات القيادة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
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