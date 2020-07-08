شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد عقد قرانها اليوم.. هل زوج الأميرة راية بنت الحسين "مسلم" وما حكم الشرع إذا لم يكن كذلك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أثار عقد قران الأميرة راية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان”، اليوم الثلاثاء، ضجة كبيرة على جوازية جوازه منها وهل هو "مسلم" أم لا؟ حيث يحرم الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ولم يكشف بيان الديوان الملكي عن ديانته ولم تشر وسائل الإعلام الأردنية إليها أيضا خاصة وأن اسمه الأجنبي لا يدل على ديانته.

ووفقًا لتعاليم الدين الإسلامي فإنه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم، وإذا تم هذا الزواج يعتبر باطلًا وعلاقتها معه تعد “زنا”، وهو الأمر الذي من المستحيل أن تقع فيه الأسرة الهاشمية ولا شك أن “دونوفان” مسلم.

من جهته أكد ناشطون في تغريدات اليوم أن نيد مسلم وهو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

وحضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان”، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

وكانت قد تمت خطوبة الأميرة راية على دونوفان في 26 من شهر أكتوبر لعام 2019.

والأميرة راية، هى بنت الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.





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