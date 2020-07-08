شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيرا.. السعودية في مرمى توقعات الفلكية الشهيرة "ليلى عبداللطيف".. مفاجآت تنتظر المملكة في قادم الأيام.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٧ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

دائما ما تحدث تصريحات الفلكية الشهيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام عبر توقعاتها لما سيحدث مستقبلا والتي يقول جمهورها بأن أغلبها يتحقق.

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هذه المرة، كانت المملكة العربية السعودية، في مرمى توقعات الفلكية الشهيرة، عبر تصريحات لها تناقلتها عدد من وسائل الإعلام اللبنانية وغير اللبنانية، وفقا لمتابعة (أخبار الخليج 365).

ورغم أن معظم التوقعات على مستوى بلدها لبنان والعالم أتت سلبية، إلا أنها أشارت في توقعاتها عن السعودية، بأنها قد تتخطى أزمة فيروس كورونا ابتداء من شهر تموز (يوليو) 2020.

ولفتت إلى أن الحياة فيها يمكن أن تعود إلى سابق عهدها لكن مع اتباع اجراءات الوقاية مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وأضافت أن هذا البلد قد يبلغ مستوى العالمية بإنجازاته ابتداء من الشهرين السابع والثامن من هذا العام مع الإشارة إلى أن السعودية قفد تصبح مملكة السياحة بامتياز وأوروبا الثانية بحسب تعبيرها.

وتابعت عبد اللطيف أن العاصمة الرياض ستصبح عروس الخليج وأنه من الممكن أن يتم إطلاق مبادرات سعودية إنقاذية لدول عربية تعيش أزمات بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز.

كما رأت أنه يمكن امرأة سعودية أن تتولى حقيبة وزارية في سابقة فريدة من نوعها، مع التذكير بأن المملكة قد تعيش مسيرة طويلة من النجاح والأمان.



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