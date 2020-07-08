︎ : .

تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (5) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في المجالات التقنية، مع شهادات حضور للمشاركين على النحو التالي: – الأمن السيبراني من طالب إلى قيادي تنفيذي

موعد الدورة: الثلاثاء 1441/11/16هـ (الموافق 2020/7/7م) الساعة 8:00 مساءاً. – مقدمة عن الأنظمة المدمجة

موعد الدورة: الأربعاء 1441/11/17هـ (الموافق 2020/7/8م) الساعة 9:00 مساءاً. – الإستراتيجية المزعزعة

موعد الدورة: الخميس 1441/11/18هـ (الموافق 2020/7/9م) الساعة 9:00 مساءاً. Advertisements – تسريع عجلة التحول الرقمي بالواجهات البرمجية

موعد الدورة: الأحد 1441/11/21هـ (الموافق 2020/7/12م) الساعة 9:00 مساءاً. – مهارات حاسوبية

موعد الدورة: الإثنين 1441/11/22هـ (الموافق 2020/7/13م) الساعة 9:00 مساءاً. ملاحظات: – جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور مجانية. طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1441/11/15هـ من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://attaa.live





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة العطاء الرقمي تعلن 5 دورات بالتقنية والحاسب والأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.