WhatsApp وتيليجرام يرفضان تسليم بيانات المستخدمين إلى هونغ كونغ

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قالت شركة WhatsApp المملوكة لفيسبوك إنها ترفض طلب سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ بتسليم بيانات المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: ننتظر مزيدًا من التقييم حول تأثير ذلك الطلب على أمن المستخدمين ونستعين في ذلك بمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان.

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وأعلنت شركة تيليجرام عن موقف مشابه لـ WhatsApp حيث قالت إنها لا تنوي معالجة أي طلبات من هونغ كونغ بخصوص مستخدميها حتى يتم التوصل إلى إجماع دولي حول هذا الأمر.

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موقف خطير على مستقبل الشركتين في البلد:

وتتمتع هونغ كونغ بإنترنت غير مقيد على عكس الصين التي تحظر قوقل وتويتر وفيسبوك، لكن في الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الصيني تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ مما مهد الطريق لحدوث تغيرات جذرية في المدينة تدفعها إلى مسار أكثر استبدادية.

وقال بعض سكان هونغ كونغ إنهم يراجعون مشاركاتهم السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالاحتجاجات ويحذفونها خوفًا من استخدام السلطات لها كذريعة للاعتقال والسجن.

وقد يؤدي موقف الشركتين إلى حظر خدماتهما في هونغ كونغ.



