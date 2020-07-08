التسوية الودية بالرياض تسترد مبلغ 871 ألف ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد تسوية لصالح ورثة عامل من إحدى الجنسيات العربية بمبلغ 871 ألف ريال، وذلك بعد عقد عدة جلسات لمناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل وإثبات استحقاقات العامل المتوفى الناتجة عن العلاقة العمالية ممَّا أدّى إلى التوصل لاقتناع أطراف الدعوى بالصلح والمتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق.

ووفق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض فإنَّه بإمكان المدعي وعبر الخدمات الإلكترونية للوزارة رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًا عن بعد دون حضور أي من أطراف الدعوى، مؤكدًا على أنَّ الوزارة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة، و مهيبًا بجميع المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل ولوائحة .