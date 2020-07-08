وزير الصحة: إضافة أكثر من 2500 سرير عناية مركزة في نحو 3 أشهر

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة إضافة أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر.

وعبر حسابه بموقع تويتر قال: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، وهي تعادل أكثر من 30٪ من إجمالي الأسرّة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مهتمان بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي مختتما كلامه بقوله «اطمئنوا أنتم في السعودية».