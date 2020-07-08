إزالة عشوائيات بنطاق العزيزية

أزال مراقبو بلدية العزيزية الفرعية 46 من العربات والبسطات العشوائية التي يستغلها الباعة الجائلين بالنطاق، ويقومون بعرض بضائعهم بطرق عشوائية. وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس أحمد الشافعي، أن البلدية شكلت فريق رقابي نفذ حملة على عدد من المواقع التي تكثر فيها المباسط العشوائية من قبل الباعة المخالفين والبيع العشوائي للخضار والفواكه ، حيث تمت مصادرة أعداد كبيرة من العربات الجائلة، مبيناً أن الحملة تمت بمشاركة الجهات الأمنية ضمن جهود امانة جدة المتواصلة لمجابهة أزمة مرض فيروس كورونا المستجد عبر التنسيق المستمر والتعاون بين جميع القطاعات.



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