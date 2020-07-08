لدي مهارة مسابقة بتنمية أبوعريش

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش ممثلة بمركز الفتاة بقرية الخزنة اليوم، المسابقة الفنية «لديّ مهارة»، وذلك ضمن برامج المركز الصيفية للعام الحالي. وأوضحت مشرفة المركز صالحة راجحي أن المسابقة تستهدف الفتيات والموهوبات في مجالات الخط العربي والرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، إلى جانب مسابقة الإلقاء للأطفال دون 12 سنة، مشيرة إلى أهداف المسابقة في استثمار أوقات المشاركات وتعزيز قدراتهن ومواهبهن، خاصة خلال الإجازة الصيفية، واكتشاف الموهوبات وتحفيزهن، ودعت الموهوبات إلى إرسال المشاركات مع بيانات كل متسابقة على جوال المركز، في موعد أقصاه الثاني من ذي الحجة المقبل. ‏



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