برامج للدراسات العليا المدفوعة بأم القرى

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد أنه تضامناً مع جهود المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، فقد تم إعفاء المتقدمين من شرط اختبار القدرات الجامعية، وكذلك بعض الشروط الخاصة لبعض البرامج، كما أن إجراءات القبول ستكون إلكترونية «عن بُعد»، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة. وأفاد السعيد أنه تم إضافة أكثر من 20 برنامجاً جديداً هذا العام من التخصصات النوعية التي تواكب سوق العمل من بينها الماجستير المتخصص في إدارة الحشود، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يكتسب أهميته من تجربة المملكة الرائدة في الحج والعمرة، واهتمام جامعة أم القرى المتواصل بهذا المجال.
من جانبه أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية، الدكتور علي الشاعري، أن الهدف الذي تسعى إليه جامعة أم القرى في إطلاق هذه البرامج هو المساهمة في نجاح عجلة النهوض والتقدم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في تأهيل كوادر بشرية طموحة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيراً أن الجامعة تبذل كافة إمكانياتها لتوفير البيئة المناسبة لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وتجهيز البنى التحتية، بالإضافة إلى وجود خبرات معرفية متنوعة تتمثل في أكثر من 6000 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات.
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