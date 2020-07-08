مرحبا ألف في صيف بلقرن



رعى محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد، حفل افتتاح فعاليات صيف محافظة بلقرن شمال منطقة عسير لهذا العام 1441 تحت شعار «مرحبًا ألف.. تنزه بحذر» وسط إجراءات احترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وانطلقت الفعاليات من مركز البشائر، عصرا، ببرنامج ماراثون رياضة المشي الذي نظمته بلدية البشائر، ثم حفل ثقافي نفذ في الساحة الشعبية بالبشائر، وتخللته كلمات خطابية وقصائد شعرية وأوبريت ملحن، وذلك بحضور رؤساء الإدارات الحكومية وعدد من الحضور الذين التزموا التوجيهات والتباعد الاجتماعي، واختتم البرنامج بتكريم عدد من المتسابقين من خلال السحب على أرقام عشوائية. وفي المساء تم استئناف الفعاليات في المسرح الروماني بمتنزه شيبانه غرب مدينة سبت العلاية.

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