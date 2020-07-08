إزالة 9 آلاف طن نفايات من السودة

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها التشغيلية في الأمـاكن المخصصة بالمتنزهين في متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، وذلك من خلال فرق عمل ميدانية لنظافة وصيانة المتنزه، تزامنا مع انطلاق صيف عسير لهذا العام.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة في متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة جاءت وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بعد إسناد الأعمال التشغيلية الخاصة بالمتنزه لأمانة المنطقة، حرصا على نظافة المتنزة بيئيا، وتوفير المناخ الصحي الملائم للزوار والسياح والأهالي، مبينا أن الأعمال شهدت تجميع وإزالة النفايات والتي قدرت بـ 9436 طنا تمت معالجتها، علاوة على تسخير كافة الخدمات التشغيلية وتخصيص أكثر من 200 من القوى العاملة والكوادر المتخصصة من مشرفين ومراقبين للإشراف على عمليات التنظيف والصيانة في المتنزه.