خيرات عسير مبادرة لدعم المزارعين والمنتجات المحلية

ويهدف السوق الذي يأتي ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير، إلى تسويق المنتوجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا، بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من وزارة الصحة.
شارع الفن
يقام سوق «خيرات عسير» على حديقة شارع الفن وسط مدينة أبها، ليضم أكثر من 50 ركناً يعرض فيها أصناف متعددة من المنتوجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة عسير، منها الفواكه الموسمية كالعنب والرمان والتين والمانجو والموز والفراولة، والخضار والتمور والعسل والسمن والبن والورود والنباتات العطرية والحبوب بأنواعها، فيما سيزاد عدد الأركان لتصل إلى ما يقارب 100 ركن مع زيادة المحاصيل الزراعية، لتوفير الفرص الاستثمارية لأكبر شريحة من المزارعين.
ركن خاص
تشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتوجات المحلية، ومنع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين، تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.
ويشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بركن خاص لتقديم الاستشارات الزراعية والنصائح الإرشادية للمزارعين والزوار، إلى جانب التعرّف على المبادرات والقروض الزراعية، والدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمزارعين في المملكة، وما يقدمه صندوق التنمية الزراعي من مبادرات تسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، والعناية بالمزروعات والمحافظة عليها، وعرض الوسائل الحديثة المستخدمة في ترشيد استهلاك المياه في الري وسبل المحافظة على المحاصيل الزراعية وحمايتها.
من مهام خيرات عسير
تسويق المنتوجات المحلية
منع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية
إنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين
إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة
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