زيادة أسرة العناية المركزة 30%



أكد المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس، أن المملكة اتخذت منذ بداية جائحة كورونا إجراءات متعددة لمواجهة هذا الفيروس، وذلك بزيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في جميع القطاعات الصحية، مبينًا أنه في خلال ثلاث أشهر تم زيادة 30% من السعة السريرية الأساسية للعنايات المركزة. مفيدًا بأن رفع السعة السريرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجدة وفر الرعاية الصحية للمرضى، وكانت نسبة الإشغال فيها بعد الدعم في الفترة الماضية 64% في الرياض، و68% في مكة المكرمة، و75% في جدة.

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