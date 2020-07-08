

جيزان 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

‫أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من الدولة - حفظها الله - من خلال توفير بيئات مدرسية محفزة للإبداع وذات مواصفات عالية تسهم في زيادة تحصيل الطلاب والطالبات وتجويد نواتج التعلم.‬

جاء ذلك خلال زيارته لمدرستين تمثل نماذج للمباني المدرسية الحديثة المزمع تشغيلها مطلع العام القادم، وتفقده لأعمال الصيانة بمدارس مكتب التعليم بأبي عريش وذلك في إطار خطة الإدارة استعداداً للعام الدراسي القادم .

واستمع "أبوهادي" خلال الجولة لشرح من المهندسين عن مميزات المباني الجديدة التي سيتم الاستفادة منها مطلع العام المقبل وطاقتها الاستيعابية وأثرها الإيجابي على البيئة المدرسية إضافة لمراحل الإنجاز ببقية المشاريع، كما اطلع على أعمال الصيانة والتأهيل في مدرسة عياش للبنين ، مثمناً للجميع جهودهم لتهيئة هذه المدارس ومؤكداً على أهمية سرعة الإنجاز في المدرسة وفي جميع المدارس .

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يقف على النماذج المدرسية الجديدة ويتفقد أعمال الصيانة بمدارس أبوعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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