السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنين بالدرب تختتم غداً استقبال طلبات القبول ببرامج الدبلوم الصباحي



الدرب 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واس

تختتم الكلية التقنية للبنين بمحافظة الدرب يوم غدٍ، استقبال طلبات القبول للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأوضح عميد الكلية عيسى الشعبي أن القبول في الكلية لهذا الفصل في تخصصات التأمين و التبريد وتكييف الهواء والوسائط المتعددة وتقنيات الويب .

وبين أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية الثانوية, أو ثانوية المعهد العلمي, أو ثانوية الصم و البكم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية, وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات، وألا يكون المتقدم خريجاً من إحدى الجامعات

وأشار عميد الكلية إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها 990 ريالاً شهرياً، ويصرف للأشخاص ذوي الإعاقة مكافأة إضافية مقدارها 1500 ريال شهرياً للمتدرب المعاق (إعاقة متوسطة) و 5240 ريالاً للمتدرب المعاق (شديد الإعاقة) بعد إحضار التقرير الطبي من مراكز التأهيل الشامل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يحدد نوع الإعاقة، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية .

// انتهى //

23:49ت م

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الدرب 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واستختتم الكلية التقنية للبنين بمحافظة الدرب يوم غدٍ، استقبال طلبات القبول للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح عميد الكلية عيسى الشعبي أن القبول في الكلية لهذا الفصل في تخصصات التأمين و التبريد وتكييف الهواء والوسائط المتعددة وتقنيات الويب .وبين أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية الثانوية, أو ثانوية المعهد العلمي, أو ثانوية الصم و البكم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية, وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات، وألا يكون المتقدم خريجاً من إحدى الجامعات السعودية ، أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، أو خريجاً من ذات البرنامج التدريبي، وألا يكون مفصولاً من أي كلية تقنية، أو مطوي القيد خلال الفصلين الماضيين، وألا يكون موظفاً، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال إحضار موافقة من جهة العمل .وأشار عميد الكلية إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها 990 ريالاً شهرياً، ويصرف للأشخاص ذوي الإعاقة مكافأة إضافية مقدارها 1500 ريال شهرياً للمتدرب المعاق (إعاقة متوسطة) و 5240 ريالاً للمتدرب المعاق (شديد الإعاقة) بعد إحضار التقرير الطبي من مراكز التأهيل الشامل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يحدد نوع الإعاقة، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية .// انتهى //23:49ت م0276

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.