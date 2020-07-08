السعودية اليوم / محافظ ضمد يستقبل مدير مستشفى المحافظة الجديد



ضمد 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

استقبل محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي في مكتبه اليوم، مدير مستشفى ضمد العام الاختصاصي ناصر بن محسن الجعفري، الذي صدر مؤخراً قرار تكليفه بأعمال ومهام وظيفة مدير مستشفى المحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لمدير مستشفى ضمد، داعياً إلى مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية المقدمة، وصولاً إلى تقديم أوجه الدعم لمستشفى المحافظة، من الدوائر الحكومية أو عبر مظلة الشراكة المجتمعية بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين منها.

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23:48ت م

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