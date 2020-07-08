

رفحاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

يواصل القسم النسائي ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على المشاغل، والمنشآت، والمحال النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة

وأوضح القسم النسائي بالبلدية أنه مستمر في جولاته الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات في المشاغل، والإجراءات الأخرى في المنشآت، ودعى القسم الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

23:44ت م

0273



رفحاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسيواصل القسم النسائي ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على المشاغل، والمنشآت، والمحال النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وأشار القسم أنه رصد مخالفة وطبقت الإجراءات البلدية بحق المخالف.وأوضح القسم النسائي بالبلدية أنه مستمر في جولاته الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات في المشاغل، والإجراءات الأخرى في المنشآت، ودعى القسم الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //23:44ت م0273

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القسم النسائي ببلدية رفحاء يكثف الجولات التفتيشية على المشاغل والمنشآت النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.