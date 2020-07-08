السعودية اليوم / وزير الصحة المغربي يحذر من حدوث انتكاسة في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا



الرباط 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

حذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم, من حدوث انتكاسة جراء الدخول في المرحلة الثانية من انتشار فيروس

وقال المسؤول المغربي اليوم أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب: إن المغرب تحتل المركز 63 عالمياً من حيث عدد الإصابات، وأن الوضع الوبائي متحكم فيه، داعياً مواطني بلده إلى اتخاد الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس.

ودعا مسؤولي الوحدات الصناعية إلى ضرورة الانخراط في مواجهة الفيروس من خلال حماية العاملين لديهم والالتزام بالشروط الصحية المفروضة.

// انتهى //

23:43ت م

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الرباط 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم, من حدوث انتكاسة جراء الدخول في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن المستشفيات في المغرب جاهزة لاستيعاب أية مستجدات.وقال المسؤول المغربي اليوم أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب: إن المغرب تحتل المركز 63 عالمياً من حيث عدد الإصابات، وأن الوضع الوبائي متحكم فيه، داعياً مواطني بلده إلى اتخاد الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس.ودعا مسؤولي الوحدات الصناعية إلى ضرورة الانخراط في مواجهة الفيروس من خلال حماية العاملين لديهم والالتزام بالشروط الصحية المفروضة.// انتهى //23:43ت م0271

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