السعودية اليوم / مونتينيغرو تفرض قيود نظام الحجر الصحي مجدداً بعد عودة فيروس كورونا



بودغوريتسا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت سلطات جمهورية مونتينيغرو اليوم، فرض قيود نظام الحجر الصحي مجدداً، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس

وقررت السلطات في بيان لها تقليص نشاط المقاهي والمطاعم و إغلاق جميع رياض الأطفال.

ودعت الشركات والمقاولات و المؤسسات الحكومية إلى العمل عن بعد، كما منعت الاجتماعات في الساحات العامة.

وكانت مونتينيغرو قد أعلنت في آخر إحصائات تسجيل 841 إصابة بالفيروس ووفاة 14 مصاباً فيما تماثل 315 مريضاً للشفاء.

// انتهى//

23:42ت م

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بودغوريتسا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت سلطات جمهورية مونتينيغرو اليوم، فرض قيود نظام الحجر الصحي مجدداً، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقررت السلطات في بيان لها تقليص نشاط المقاهي والمطاعم و إغلاق جميع رياض الأطفال.ودعت الشركات والمقاولات و المؤسسات الحكومية إلى العمل عن بعد، كما منعت الاجتماعات في الساحات العامة.وكانت مونتينيغرو قد أعلنت في آخر إحصائات تسجيل 841 إصابة بالفيروس ووفاة 14 مصاباً فيما تماثل 315 مريضاً للشفاء.// انتهى//23:42ت م0270

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