

رفحاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

تفقد رئيس ‫ بلدية روضة هباس ‬بمنطقة الحدود الشمالية، سلمان بن أحمد الزهراني اليوم, عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالهباس.

وشملت جولته التفقدية الذي رافقه فيها مهندس مكتب إدارة المشاريع الـ"pmo"، مشروع مبنى البلدية ومشروع مبنى المجلس البلدي، بالإضافة إلى مشاريع السفلتة، مطلعاً خلالها على مراحل الإنجاز في تلك المشاريع،حيث أنجز 72٪ من مبنى البلدية و62٪ من مبنى المجلس البلدي.

كما عقد رئيس بلدية روضة هباس اجتماعاً بـمهندسي ومقاولي الـ pmo المشرفين على المشاريع وبحث معهم جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن الجودة والسرعة معياران مهمان تركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة.

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23:40ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس بلدية روضة هباس يتفقد مشروع المجلس البلدي والبلدية برفقة الـ PMO ويشدد على الإنجاز والجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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