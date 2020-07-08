السعودية اليوم / المغرب تسجّل 228 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا



الرباط 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت المغرب عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 240 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 10639 بعد تعافي 466 شخصاً، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 786 ألفا و722 بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

23:10ت م

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الرباط 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 47 حالة في مدينة الدار البيضاء، و44 بطنجة، و41 بفاس ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 14607.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 240 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 10639 بعد تعافي 466 شخصاً، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 786 ألفا و722 بعد الكشف المخبري.// انتهى //23:10ت م0263

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