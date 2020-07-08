السعودية اليوم / البحرية الأميركية تبلغ عن وقوع حادث إطلاق نار دون إصابات في أحد مرافقها التدريبية



كاليفورنيا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أبلغت القوات البحرية الأميركية اليوم، عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز تدريب للقتال البري الجوي التابع للبحرية في كاليفورنيا.

وقالت البحرية الأميركية في تغريدة على حسابها الرسمي: إن الحادثة وقعت صباح اليوم، وجرى تطويق المنطقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.

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23:08ت م

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