السعودية اليوم / توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر



الجزائر 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أوقف الجيش الجزائري بمحافظة وهران ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها أوقفت بكل من عنابة وبجاية وجيجل ستة مهربين وحجزت كميات من البضائع المهربة.

وأشار المصدر إلى إيقاف 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي.

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22:07ت م

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