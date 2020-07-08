4 عقوبات على مواطن زور تواريخ إنتاج السلع الغذائية

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الدمام

شهّرت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين وتزور بلد المنشأ وتواريخ إنتاج السلع الغذائية.

Advertisements

وأوضحت التجارة أن المخالف يدعى عوظة بن محمد معيض الزهراني، وهو سعودي من مدينة الدمام، ويعمل في تجارة المكسرات والعطارة.

ولفتت التجارة إلى أن المخالفة عبارة عن الغش في تزوير بلد المنشأ وتاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد التجارة، حيث تم تطبيق عقوبة عبارة عن غرامة مالية 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وأيضًا نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

المزيد

جديد الأخبار