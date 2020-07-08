- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 4 عقوبات على مواطن زور تواريخ إنتاج السلع الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 عقوبات على مواطن زور تواريخ إنتاج السلع الغذائية
تم تغريمه ماليًّا 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة
متابعات الخليج 365 - الدمام
شهّرت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين وتزور بلد المنشأ وتواريخ إنتاج السلع الغذائية.
وأوضحت التجارة أن المخالف يدعى عوظة بن محمد معيض الزهراني، وهو سعودي من مدينة الدمام، ويعمل في تجارة المكسرات والعطارة.
ولفتت التجارة إلى أن المخالفة عبارة عن الغش في تزوير بلد المنشأ وتاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد التجارة، حيث تم تطبيق عقوبة عبارة عن غرامة مالية 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة المخالفة مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وأيضًا نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 4 عقوبات على مواطن زور تواريخ إنتاج السلع الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.