شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة والحياة».. برنامج تدريبي في سجون مكة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت المراكز التأهيلية التخصصية بمنطقة مكة المكرمة، ثاني دورات البرنامج التدريبي الصيفي بعنوان "القيادة والحياة"، بحضور عدد من المستفيدين من نزلاء هذه المراكز إلى جانب منسوبي سجون مكة.

وقدم الدورة الدكتور عبدالرحمن بن حامد السلمي، من جامعة الملك عبدالعزيز، وقال، إن الهدف من الدورة بناء القيادة الذاتية، وما تمثله من أهمية لبناء مجتمعات صحية ذات فاعلية، وكفاءة ترفع من جودة الحياة للفرد والمجتمع.

من جانبهم، أشاد المتدربون بالمادة التدريبية والإضافات القيمة في معرفة أدوار وسمات القائد الناجح وخصائص ومهارات القيادة في شتى المجالات ابتداءً من القيادة الشخصية خصوصاً في العلاقات كونها أساس الحياة إلى قيادة المجموعات الادارية المتنوعة.