«القيادة والحياة».. برنامج تدريبي في سجون مكة 

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وقدم الدورة الدكتور عبدالرحمن بن حامد السلمي، من جامعة الملك عبدالعزيز، وقال، إن الهدف من الدورة بناء القيادة الذاتية، وما تمثله من أهمية لبناء مجتمعات صحية ذات فاعلية، وكفاءة ترفع من جودة الحياة للفرد والمجتمع.
من جانبهم، أشاد المتدربون بالمادة التدريبية والإضافات القيمة في معرفة أدوار وسمات القائد الناجح وخصائص ومهارات القيادة في شتى المجالات ابتداءً من القيادة الشخصية خصوصاً في العلاقات كونها أساس الحياة إلى قيادة المجموعات الادارية المتنوعة.
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