شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة»: أضفنا 2500 سرير عناية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، إضافة نحو 2500 سرير عناية مركزة جديد في أقل من ثلاثة أشهر، ما يعادل نحو 30% من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.

وقال عبر "تويتر": "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي".