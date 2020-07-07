شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة»: أضفنا 2500 سرير عناية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، إضافة نحو 2500 سرير عناية مركزة جديد في أقل من ثلاثة أشهر، ما يعادل نحو 30% من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.
وقال عبر "تويتر": "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي".
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