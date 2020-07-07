نظام المياه الجديد يعزز مشاركة النظام الخاص وله 5 أهداف أخرى

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن نظام المياه الجديد وثيقة وطنية تستهدف المحافظة على مصادر المياه وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن النظام له عدة أهداف منها، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأيضًا الحصول على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات.

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وضمن أهداف نظام المياه الجديد أيضًا، تنظيم شؤون المياه والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، مع ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامته.

وأيضًا، تلبية الاحتياجات الطبيعية من المياه بشكل عادل وفقًا للمعايير والخطط، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وبجودة وأسعار تنافسية.

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