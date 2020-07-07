- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم نظام المياه الجديد يعزز مشاركة النظام الخاص وله 5 أهداف أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نظام المياه الجديد يعزز مشاركة النظام الخاص وله 5 أهداف أخرى
منها الحصول على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن نظام المياه الجديد وثيقة وطنية تستهدف المحافظة على مصادر المياه وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن النظام له عدة أهداف منها، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأيضًا الحصول على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات.
وضمن أهداف نظام المياه الجديد أيضًا، تنظيم شؤون المياه والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، مع ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامته.
وأيضًا، تلبية الاحتياجات الطبيعية من المياه بشكل عادل وفقًا للمعايير والخطط، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وبجودة وأسعار تنافسية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر نظام المياه الجديد يعزز مشاركة النظام الخاص وله 5 أهداف أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.