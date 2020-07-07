شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بينهم الملك سلمان.. شاهد 3 ملوك سعوديين في رحلة صيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:١١ مساءً (أخبار الخليج 365)

قام حساب متخصص في نشر صور الأسرة الحاكمة على “إنستغرام”، بنشر مقطع فيديو نادر يجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفقة الملكين خالد وفهد أثناء رحلة صيد.

وقال الحساب في تعليقه على الفيديو، إنه تم التقاطه أثناء إحدى رحلات الملك خالد بن عبدالعزيز للمقناص.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وخلال الفيديو، ظهر الملك سلمان والملك فهد مترجلَين، ويتوسطهما الأمير عبدالعزيز بن فهد في طفولته، والذي ظهر بشكل لافت.

كما ظهر في الفيديو الملك خالد داخل سيارة متوقفة، وكان يتبادل الأحاديث معهم.

View this post on Instagram A post shared by صور خاصه لــ آل سـعـود❤️ (@al_saud_) on Jul 5, 2020 at 1:35pm PDT





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