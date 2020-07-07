شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل قليل.. "فيصل القاسم" يحذر دولة عربية من كارثة مقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢١ مساءً (أخبار الخليج 365)

حذر الإعلامي فيصل القاسم مما وصفه بــ"الكارثة" التي قد تحدث بدولة عربية خلال الفترة المقبلة.

وقال القاسم في تغريدات عبر تويتر: إذا صدقت الأخبار الواردة من ليبيا أن هناك محاولة لتعويم سيف الاسلام القذافي وتنصيبه رئيساً على الليبيين، فهذه كارثة إذا قبل بها الليبيون".

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وأضاف: "لا بل تضع الف إشارة استفهام على الثورات من أساسها. هل يعقل ان تقبل الشعوب بعودة أبناء الطواغيت بحجة أنهم الوحيدون القادرون على لم شمل البلاد".

وختم بقوله: "تصوروا بعد سنوات يترشح ابن بشار الاسد ويفوز برئاسة سوريا بعد كل ما فعله ابوه بسوريا والسوريين. إذا حدث أي شيء من هذا القبيل في ليبيا او سوريا او غيرها، فلا يسعنا أن نقول: هيك مظبطة بدها هيك ختم".



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