شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على الرئيس الذي أعلن قبل قليل إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٧ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

اعلن قبل قليل، إصابة رئيس إحدى الدول بفيروس كورونا، بعد سخريته من الوباء

وأفادت وسائل إعلامية ان رئيس البرازيل جائير بولسونارو اعلن اليوم الثلاثاء ، اصابته بجائحة كورونا .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وفي التفاصيل : قال الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إن نتائج الفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس قد أعلن يوم أمس أنه أصيب بأعرض شبيهة بتلك المصاحبة لأعراض الوباء ومنها الحمى.

ومنذ بداية تفشي الفيروس، قلل بولسونارو من مخاطر ما أسماه في البداية “إنفلونزا صغيرة” ، واستهزأ بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعامل مع الفيروس فى الأماكن المزدحمة مثل ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

وتعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم ، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة وما لا يقل عن 1.6 مليون حالة إصابة.





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