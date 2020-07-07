شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. صور من حفل عقد قران شقيقة الملك عبدالله بحضور والدتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٥ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية اليوم ، صور من حفل عقد قران شقيقة الملك عبدالله.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وذكرت المصادر ان حفل عقد قران الأميرة راية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على الصحفي البريطاني فارس نيد دونوفان أقيم اليوم ، في المملكة المتحدة.

حضر عقد القران، الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة ” دونوفان” ، وسط مراسم احتفال مختصرة، وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

وكانت قد تمت خطوبة الأميرة راية على دونوفان في 26 من شهر أكتوبر لعام 2019. والأميرة راية، هى إبنة الملك الراحل الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.





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