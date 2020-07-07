شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة في أقل من 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة أضافت أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديد في أقل من 3 أشهر، أي ما يعادل أكثر من 30 % من إجمالي الأسرّة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.

وقال أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مهتمان بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي.

وكانت "الصحة" قد أعلنت اليوم أن المملكة تمكنت من زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة وجميع القطاعات الصحية، في ظروف شهدت تنافسا كبيرا بين دول العالم على تلك التجهيزات.