5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كفّل نظام المياه، خمسة تدابير أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة، إذ تضمن الآتي: كفّل نظام المياه، خمسة تدابير أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة، إذ تضمن الآتي: • يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه وبناها الأساسية. • إلزام المرخص له بوضع مسافة فاصلة آمنة بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه. Advertisements • إلزام وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة. • إشعار البيئة حال تسربها ومعالجتها وإيقاف آثاراه البيئية والصحية. • اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف لمصادر المياه أو أنظمة نقلها أو تزويعها أو خزاناتها.

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