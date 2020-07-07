شكرا لمتابعة خبر عن كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولى لحملة الشهادات الجامعية ومواعيد الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية ومواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن الاستفسار عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــا ، بالإضافة إلى أنه يمكن الاطلاع على مواعيد ووتعليمات الحضور من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا .
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