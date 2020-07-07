شكرا لمتابعة خبر عن تركي حميدان التركي: والدي سيقف أمام المحكمة دون حضور المحامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد تركي حميدان التركي، أن جلسة اليوم الثلاثاء لوالده تختلف عن الجلسات السابقة لعدة أسباب.

وقال تركي : " تختلف هذه الجلسة عن سابقها من الجلسات حيث سبقها حرمان لوالدي من حق الاتصال لمدة ستة أشهر ونظرًا لكون الجلسة لا تسمح بحضور المحامين ويحضرها والدي حميدان التركي بدون تمثيل قانوني، ننتظر انتهاء الجلسة وتواصل والدي مع محاميه لنعرف نتيجة الجلسة " .

ويقف المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط "البرول ".