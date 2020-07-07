مصادرة و إتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.
حيث أتلف 70 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل .
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة .
حيث قبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة و العمل وتسليمهم لجهة الاختصاص، ورفع أكثر من 80 طناً من الأثاث القديم و الملابس المستخدمة، و حمولة 30 طناً من الملابس و الأحذية الجديدة و الإكسسوارات.
وأكَّد أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين و المقيمين بمكة المكرمة .
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