شكرا لمتابعة خبر عن الفيلسوف طاغور: الوحدة العربية لا يحققها إلا إمبراطور العرب ابن سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الفيلسوف طاغور عن الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، إن " جزيرة العرب هي حصن العرب وقائدها هو إمبراطور العرب، والوحدة العربية لا يحققها إلا إمبراطور العرب ابن سعود " .
ونشر حساب "تاريخ آل سعود" هذه المقولة، مشيرًا إلى أنها نُشرت في جريدة أم القرى عدد 406، في عام 1351هـ/1932م.
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