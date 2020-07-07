شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشرت كلية الملك فهد الأمنية، جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50). نشرت كلية الملك فهد الأمنية، جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50). جاء ذلك بحضور ومتابعة سعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، وفي ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا. يشار إلى أن كلية الملك فهد الأمنية كانت أعلنت في وقت سابق نتائج المرشحين للقبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50. كما دعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي هنـــــــا . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.