شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" يعلن تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم . أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم . وأضافت أن ذلك يأتي بالتعاون مع الجمارك السعودية، وذلك في إطار عملها على تحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات المشتركة، والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.

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