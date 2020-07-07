5 تدابير لحماية مصادر المياه.. وزارة البيئة تحظر الإضرار بها

ضمن الجهود التوعوية للحفاظ عليها..

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 5 تدابير أساسية، لحماية مصادر المياه بالمملكة. وجاءت التدابير كالآتي: 1- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه وبُناها الأساسية. 2- إلزام المرخص له بوضع مسافة فاصلة آمنة بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه. Advertisements 3- إلزام وزارات الطاقة، الصناعة، الشؤون البلدية، بمن تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة. 4- إشعار وزارة البيئة حال تسربها ومعالجتها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية. 5- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تسرب مياه الصرف لمصادر المياه أو أنظمة نقلها أو توزيعها أو خزاناتها. اقرأ أيضًا: حددها النظام.. البيئة: 7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة

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