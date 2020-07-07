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وزير الخارجية  يبحث مستجدات أوضاع المنطقة مع نظيره البريطاني

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خلال اتصال هاتفي..

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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