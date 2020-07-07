كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولى لحملة الشهادة الجامعية

وزارة الحرس الوطني تنشر رابطًا للاستفسار..

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، نتائج القبول الأولى لحملة الشهادة الجامعية، بالإضافة لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية. وقال الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية ومواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية». ويمكن الاستفسار عن النتائج عبر الرابط الآتي اضغط هنا: Advertisements اقرأ أيضًا: كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة.. تعرَّف على المواعيد والشروط وزير الحرس الوطني يوجّه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

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